Киев, 29 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Власти Украины должны пересмотреть список предприятий, которые собираются продать в рамках новой волны приватизации, сообщили 29 октября в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская экономика

«Нанесён сильнейший удар по экономическому суверенитету нашей страны. Власть решила окончательно разрушить экономическую базу для восстановления социального государства на Украине», — сказано в заявлении.

В пресс-службе назвали президента Украины Владимира Зеленского, правительство и парламентскую коалицию «ликвидационной комиссией украинской экономики».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» предлагает остановить приватизацию и пересмотреть список выставленных на продажу предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал указ о передаче Фонду госимущества Украины пяти предприятий. Ещё девять объектов будут переданы в течение ближайших 3−4 месяцев.