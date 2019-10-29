Москва, 29 октября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Образовав симметричный треугольник с вершиной в районе 65,50 руб., сформированной в начале октября, пара доллар/рубль вошла в режим консолидации и показывает движения в пределах ограниченного канала, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С конца прошлой недели котировки удерживаются под отметкой 64 руб., тогда как в роли локальной поддержки продолжает выступать область 63,50 руб. Волатильность в паре заметно снизилась в последнее время, что отчасти связано с наличием противодействующих факторов, которые уравновешивают друг друга.

Так, прогресс в отношениях между США и Китаем и налоговый период, который, правда, уже уходит со сцены, поддерживают российскую валюту. Тем временем неспособность нефтяных цен развить полноценный импульс роста в сочетании с относительно устойчивым долларом на рынке Форекс играют против рубля.

Сейчас участники рынка переключаются на заседание Федрезерва, которое завершится 30 октября же после закрытия российского рынка, а значит, отыгрывать вердикт регулятора рубль будет на старте торгов 31 октября.

Поскольку снижение ставки уже заложено в цены, доллар вряд ли покажет заметную просадку, но волатильность долларовых пар в целом может временно возрасти в качестве реакции на тон выступления Пауэлла», — считает эксперт.

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