Санкт-Петербург, 29 октября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не считает себя хозяином города. Об этом он заявил 29 октября на «Форуме стратегов», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Беглов

Беглову дали слово во время пленарного заседания «как хозяину города», в котором проходит форум.

«Я не хозяин, хоязева у нас жители города, а я их помощник», — сказал Беглов, уточнив, что помогает он петербуржцам реализовывать различные инициативы, в том числе крупные национальные и региональные проекты.

Так, в 2019 году на эти цели из городского бюджета уйдет 54 млрд рублей, с учетом софинансирования из федерального центра.

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