Минск, 29 октября, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Ситуация с распространением и потреблением наркотиков в Белоруссии стабилизирована, однако «особых поводов для самоуспокоенности нет». Об этом 29 октября на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании заявилАлександр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Совещание по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании

«Принятые в Белоруссии в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию, — сообщил Лукашенко. — Нам удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, так называемых спайсов, основными потребителями которых была молодежь. Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов».

По официальным данным, в Белоруссии за прошедшие пять лет количество наркопреступлений сократилось в 1,5 раза, а совершенных с участием несовершеннолетних — примерно в 5 раз (с 466 в 2014 году до 97 в 2018 году). Статистика по численности наркоманов в постсоветской республике не приводится.

Однако отмечено, что смертей от передозировок наркотиками в Белоруссии в 14 раз меньше, чем в Литве, и в 72 раза меньше, чем в США. Последний случай гибели подростка от передозировки зафиксирован в 2014 году.

По словам Лукашенко, таких, как в Белоруссии — «центре Европы» — комплексных мер по борьбе с наркоторговлей «ни одна страна не принимала». Он отметил, что наркокартели по-прежнему проявляют интерес к постсоветской республике, а поэтому ослаблять наступление на поставщиков наркотиков нельзя.

«Сделайте всё, чтобы ликвидировать преступную сеть полностью», — распорядился он.