Москва, 29 октября, 2019, 12:39 — ИА Регнум. Верифицировать сведения об уровне бедности жителей России информацией о налогах и страховых взносах — это вторично. Для начала нужно вывести экономику «из тени», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение МЭР о борьбе с бедностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Проблема в том, что в России большой теневой сектор, только серые зарплаты составляют около 13 трлн рублей. Есть примеры, когда люди держат трудовые книжки в фирмах знакомых, получают там символическую зарплату, при этом оперируют на Московской бирже десятками миллионов рублей.

Поэтому, прежде всего, надо вывести экономику из тени, чтобы цифры реально отражали финансовое состояние граждан, а уже потом менять методику. Это, кстати, позволит наполнить бюджет.

Банки смогут быстрее и более качественно оценивать финансовое состояние заемщиков. А на самом деле плюсов от обеления зарплат еще больше», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития предлагает с 2020 года изменить подход к учёту уровня бедности в России и начать верифицировать оценки Росстата данными о налогах и страховых взносах граждан.

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