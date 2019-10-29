Москва, 29 октября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Официальный представитель марки Lamborghini на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 27 автомобилей марки Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster) из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Alexander Migl Lamborghini Aventador

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Lamborghini Aventador, проданные в России с 2017 года по 2019 год.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность неожиданного выключения двигателя в определенных условиях движения (отпускание педали газа при работе двигателя на холостом ходу)», — говорится в сообщении Росстандарта.

В ведомстве добавили, что после выключения мотора, его можно беспрепятственно запустить. Также сообщается, что на транспортных средствах для устранения неисправности необходимо обновить программное обеспечение электронного блока управления мотором. Все работы для владельцев авто будут осуществляться бесплатно в ближайших официальных сервисных центрах.

Напомним, с января по сентябрь 2019 года продажи моделей Lamborghini в РФ выросли на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего за первые девять месяцев текущего года в России было реализовано 105 машин итальянского бренда.

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