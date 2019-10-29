Сыктывкар, 29 октября, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В Коми задолженность населения по кредитам составляет 9 млрд 300 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского УФССП.

Давид Тенирс Младший. Ростовщик. XVII

По итогам девяти месяцев текущего года на исполнении находилось почти 75 тысяч исполнительных производств о взыскании с физических лиц задолженности в пользу кредитных организаций.

«У трети накопивших долги по кредитам взыскивают средства из заработной платы. 13,7 тысячи должников этой категории были ограничены в праве выезда за пределы страны, больше 9 тысяч лишились права распоряжаться движимым и недвижимым имуществом до полной оплаты долга», — сообщили в пресс-службе.

Арест имущества как мера принуждения применялся судебными приставами почти 900 раз.