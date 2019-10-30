Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 30 октября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 30 октября: СССР, США и Британия выступили за ликвидацию фашизма в Италии. Началась оборона Севастополя

30 октября войска Манштейна начали штурмовать Севастополь. Первый штурм сдерживали в основном силы Черноморского флота. За три дня 54-я береговая батарея Черноморского флота уничтожила около 30 единиц техники противника и около 700 солдат и офицеров.

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