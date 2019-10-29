Приморский край, 12 апреля, 2013, 02:08 — ИА Регнум. Руководитель приморской прокуратуры Юрий Хохлов уходит в отставку. Кто сменит Хохлова на этом посту, пока неизвестно, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на краевую прокуратуру. Источник, близкий к происходящему, сообщил, что новым прокурором края может стать нынешний заместитель приморского прокурора Вячеслав Логвинчук, который в 2011 году приехал во Владивосток с должности зама прокурора Амурской области.

Напомним, Хохлов возглавляет Приморскую прокуратуру с 26 сентября 2007 года. Источник сообщил, что Хохлов должен занять место заместителя Генпрокурора по ДВФО.