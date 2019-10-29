Ханты-Мансийск, 29 октября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В Югре с начала года выросло число безработных. Только за один месяц с июля по август рост числа не занятых в экономике региона составил 0,1%, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным Тюменьстата.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

В Ханты-Мансийском автономном округе численность рабочей силы в конце августа составила 919 тыс. человек. Из них 892,7 тыс. человек занято в экономике региона.

Число незанятого населения в Югре составило в августе 26,3 тыс. человек, или 2,9%. По сравнению с январём 2019 года безработица выросла на 0,4%, с июлем — на 0,1%.

Число жителей ХМАО, зарегистрированных в органах занятости населения составило в августе 5,6 тыс. человек. По данным сайта «Работа в России» в Югре на сегодня требуется работодателям 16 109 сотрудников.