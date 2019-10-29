Москва, 29 октября, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина. Об этом 29 октября сообщил «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно исследованию ФОМ «Георейтинга», в октябре 2019 года количество жителей России, которые положительно оценивают деятельность Путина в сфере социальной политики и в сфере экономики, увеличилось.

Так, в октябре социальную политику Путина одобряли 45,8% граждан РФ, а не одобряли — 45%. При этом экономическую политику главы российского государства положительно оценили 40,9% респондентов, а отрицательно к ней отнеслись — 45,2%.

По мнению авторов опроса, такие результаты связаны с уровнем социального самочувствия, который тоже был зафиксирован ФОМ. С марта по октябрь 2019 года удовлетворенность ситуацией в регионах России выросла с 42,2% до 46%, а количество недовольных составило 47,7%.

Данный опрос проводился по заказу администрации президента.

Напомним, «Георейтинг» — это социсследование, которое проводится по всей России раз в квартал. Его результаты не публикуются, а доступ к ним имеется только у сотрудников администрации президента.

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