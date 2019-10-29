Москва, 29 октября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Совфеде отметили распределение ролей, когда президент США Дональд Трамп заявляет об уничтожении лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аль-Багдади, а глава Пентагона Марк Эспер — о намерении американцев сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл. США

«По сути подтекст этих заявлений один и тот же: США никуда не собираются уходить из Сирии, и уничтожение Аль-Багдати, вне зависимости от того, реально оно или нет, используется в качестве идеологического обоснования этого решения», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Что касается утверждений главы Пентагона, будто контроль американских военных над сирийскими нефтяными месторождениями нужен для того, чтобы ими могли пользоваться союзные США курдские формирования, то эти утверждения просто смешны, уверен сенатор.

«Кто поверит в них после того, как США «кинули» курдов по-крупному. Нефть — это деньги, и большие, а там, где деньги, для США союзников нет», — сказал Клинцевич.

США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.