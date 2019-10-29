В Перми пройдут гастроли Театра наций
Пермь, 29 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В Пермском академическом «Театре-Театре» пройдут гастроли Государственного театра наций. На сцене будет представлен спектакль «ГРОЗАГРОЗА», об этом 29 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Постановку наиболее известной пьесы Александра Островского «Гроза» осуществил режиссер Евгений Марчелли, главную роль в спектакле исполнит популярная актриса театра и кино Юлия Пересильд.
«Режиссер известен как мастер оригинального прочтения классических текстов. Сам он говорит, что в работе над всеми знакомыми произведениями ему всегда хочется сохранить историю и автора и при этом сделать постановку живой. В общей сложности Марчелли создал более 60 спектаклей по всей стране: в Москве и Ярославле, Калининграде и Омске, Саратове и Советске», — отметили в пресс-службе учреждения культуры.
Пермский зритель сможет увидеть спектакль на сцене Пермского академического «Театра-Театра» 25 ноября 2019 года.
Напомним, пьеса «Гроза» Александра Островского была создана в 1859 году, в контексте всеобщего ожидания реформ императора Александра II. Пьеса и по сей день продолжает пользоваться широкой популярностью, подтверждением чему являются ее многочисленные постановки.