Ирвайн, США, 29 октября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Компания Blizzard Entertainment представила тизер нового обновления для многопользовательской карточной игры Hearthstone. Ролик появился на YouTube-канале проекта 28 октября.

Компьютерная игра Hearthstone

Тизер-трейлер называется «Выбирайте осознанно!». В нём разработчики показали локацию Нордскол и намекнули, что игрокам скоро предстоит сделать важный выбор.

Напомним, в Heartstone игроки сражаются друг с другом при помощи специальных карт с различными магическими свойствами. Каждая карта — персонаж или заклинание из фэнтезийной вселенной Warcraft.