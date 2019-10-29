Глава Литвы обратился к Лукашенко в связи с танками США у границ Белоруссии
Вильнюс, 29 октября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 29 октября, прокомментировал реакцию президента Белоруссии Александра Лукашенко на размещение у границ Белоруссии тяжёлой наступательной техники США. По словам Науседы, танки Abrams, боевые машины пехоты и прочая техника — это исключительно мирная инициатива по защите границ Литвы, которая никак не угрожает Белоруссии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полигоне в Пабраде, у самой границы с Белоруссией, дислоцировано 500 солдат США с тяжелой техникой, в том числе и танками Abrams. Одновременно с этим 23 октября с высоты в шесть километров два стратегических бомбардировщика B-52 сбросили 12 инертных бомб BDU 50 в 50 км от границы с Калининградской областью. Кроме этого, в Литве дислоцирован батальон быстрого реагирования под командованием Германии, а на авиабазе под Шяуляем — истребители НАТО.
Переброска танков армии США в Литву и создание у границ Белоруссии «бронетанкового кулака» НАТО является смешным и одновременно тревожным фактом, на который у официального Минска будет ответ, заявил, в свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», — сказал он.