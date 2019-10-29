Москва, 29 октября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. От мощного урагана, который прошел по ряду регионов России, пострадали десять человек. Кроме того, более 183 тысяч жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.

Mosgorzdrav.ru Скорая помощь

По данным источника, в результате разгулявшейся стихии обесточенными оказались 74 тысячи домов, а также 303 социально значимых объекта.

Имеются и пострадавшие. Сообщатся, что пострадали десять человек, из них шестеро были госпитализированы.

Как передавало ИА REGNUM, ураганный ветер в ряде регионов РФ бушует с воскресенья, 27 октября.