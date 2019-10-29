Белгород, 29 октября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко считает школьные домашние задания «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя». Об этом он написал 29 октября на своей странице в социальной сети. Глава региона дал поручение департаменту образования области изменить существующий порядок.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Евгений Савченко обратился к теме «домашки» после просмотра видеоролика комика Алексея Щербакова. Губернатор считает, что уйти от системы поможет школа полного дня, которая реализуется в рамках региональной стратегии «Доброжелательная школа».

«Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно! Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова «О начале школьной жизни сына» — видео весёлое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания — это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От неё будем уходить. Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил депобру пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», — .

В Белгородской области уже 10 школ перешли на режим полного дня. К 2021 году присоединиться к новой системе должны все районы региона. Всего в области функционирует 551 общеобразовательное учебное заведение.