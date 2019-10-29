Белгородский губернатор выступил против школьных домашних заданий
Белгород, 29 октября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко считает школьные домашние задания «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя». Об этом он написал 29 октября на своей странице в социальной сети. Глава региона дал поручение департаменту образования области изменить существующий порядок.
Евгений Савченко обратился к теме «домашки» после просмотра видеоролика комика Алексея Щербакова. Губернатор считает, что уйти от системы поможет школа полного дня, которая реализуется в рамках региональной стратегии «Доброжелательная школа».
В Белгородской области уже 10 школ перешли на режим полного дня. К 2021 году присоединиться к новой системе должны все районы региона. Всего в области функционирует 551 общеобразовательное учебное заведение.