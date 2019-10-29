Москва, 29 октября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Российский боксёр Олег Маскаев завершил спортивную карьеру. Об этом 2 октября сообщает ТАСС.

(сс) Kokeshi75 Бокс

«Пару лет назад я еще был «живой». Поддерживать форму в таком возрасте — нелегко, а забрасывать нельзя. Сейчас уже выходить на ринг — это как для маленького ребенка первые шаги делать», — сказал 50-летний Маскаев.

Напомним, Маскаев является бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Всего на его счету 39 побед (из них — 28 нокаутом) и семь поражений.

Последний бой Маскаева состоялся 4 ноября 2013 года. Тогда он одержал победу над британцем Дэнни Уильямсом. После этого он заявлял о желании вернуться на ринг.