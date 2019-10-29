Свердловский губернатор: мусорного полигона рядом с Шабровским не будет
Екатеринбург, 29 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Рядом с посёлком Шабровским (Екатеринбург) не планируется строительство мусорного полигона. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания.
По словам главы региона, ранее со специалистами обсуждалось, где в регионе разместят мусорные полигоны.
«Насколько мне известно, под Сысертью никакого полигона не будет», — сказал Куйвашев.
Тем не менее мусоросортировочный завод рядом с Шабровским действительно планируется построить. Тот мусор, который не будет годен для переработки, будут увозить на нынешний мусорный полигон, добавил губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пройдёт митинг против строительства мусорного полигона. Свалка была указана в проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года, что вызвало возмущение местных жителей.