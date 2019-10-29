Екатеринбург, 29 октября, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Рядом с посёлком Шабровским (Екатеринбург) не планируется строительство мусорного полигона. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

По словам главы региона, ранее со специалистами обсуждалось, где в регионе разместят мусорные полигоны.

«Насколько мне известно, под Сысертью никакого полигона не будет», — сказал Куйвашев.

Тем не менее мусоросортировочный завод рядом с Шабровским действительно планируется построить. Тот мусор, который не будет годен для переработки, будут увозить на нынешний мусорный полигон, добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пройдёт митинг против строительства мусорного полигона. Свалка была указана в проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года, что вызвало возмущение местных жителей.