Москва, 29 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В зимнем сезоне авиакомпаниями Аэрофлот, RedWings и AirSerbia будут выполняться до 34 рейсов в неделю из Сербии в Россию, сообщает информационный портал Tourprom.ru.

Салон самолета

Аэрофлот будет осуществлять 21 рейс (трижды в день по направлению Москва-Белград), авиакомпания RedWings — еще 3 рейса по тому же направлению, AirSerbia — еще 7 ежедневных рейсов в Москву, 3 еженедельных в Краснодар и 2 в Санкт-Петербург, правда, последние два рейса будут доступны только в период с 28 декабря по 11 января. Представители AirSerbia добавили, что такое регулярное и частое авиасообщение «укрепляет давние и дружественные отношения между Сербией и Россией».

Всего за период с января по август 2019 года Сербию посетили 42 888 туристов из России — на 24,9% больше, чем в прошлом году. Теперь россияне смогут сэкономить на авиаперелете, подобрав более выгодное предложение.