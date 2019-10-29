Екатеринбург, 29 октября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Доходы бюджета Свердловской области за три квартала 2019 года составили более 159 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы выросли на 826 млн рублей.

Таких показателей удалось достичь благодаря курсу властей на обеспечение финансовой устойчивости Свердловской области, считает глава региона.

«Ситуация с финансами у нас достаточно стабильная», — сказал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте свердловского бюджета на 2020−2022 годы предусмотрены траты в 40 млрд рублей на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Средства будут компенсированы федеральным правительством, заявил губернатор.