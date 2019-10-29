Санкт-Петербург, 29 октября, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Субъекты федерации вынуждены подписывать соглашения с федеральным центром по выполнению показателей национальных проектов вопреки собственным ожиданиям и прогнозам, «добровольно-принудительно», из страха потерять финансирование. Об этом заявил 29 октября председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на «Форуме стратегов» в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кудрин считает, что при определении региональных KPI на уровне субъектов существуют неточности в планировании.

«Потому что зачастую в соглашениях, которые [регионы] подписывают, есть, скажем, добровольно-принудительные меры: «Или подписывай, или ничего не будет». Поэтому субъекты обычно подписываются под соглашением, а потом у них есть сложности с их выполнением. Предполагается, что по мере выполнения пойдут достройки либо корректировки показателей», — сказал Кудрин.

Заметим, на недавнем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с вице-премьером Виталием Мутко выяснилось, что Министерство строительства изначально предполагало, что Петербург к 2024 году построит 27,5 млн кв. метров жилья, в то время как по долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Петербурга планировалось вводить к этому сроку только 18,9 млн кв. метров.

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Петербург соглашение пока не подписал, так как рассчитывает на корректировку целевого показателя.