Скопье, 29 октября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. 28 октября заместительница председателя СДСМ (Социал-демократической партии Македонии) и министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска, выступая перед гражданами в городе Берово, заявила, что Македония смогла «добиться результата, о котором мечтали целые поколения в течение 30 лет, и теперь находится в шаге от вступления в НАТО».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Шечеринска подчеркнула, что данный успех был достигнут благодаря «желанию и храбрости граждан и компетентности правительства, возглавляемого СДСМ».

Напомним, весной 2020 года в Македонии пройдут досрочные выборы.