Ярославль, 29 октября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В Ярославле установкой новых остановочных комплексов займется принадлежащее мэрии города автотранспортное предприятие «ПАТП-1». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Эскиз новой остановки в Ярославле

Предприятие уже объявило конкурсную процедуру на закупку комплектующих: металлической профильной трубы, металлопроката и поликарбоната. Масштаб работ значительный: материалы закупаются на 10 млн рублей. Так, профильной трубы планируется приобрести около 40 тысяч погонных метров, сотового поликарбоната — 500 листов размером 2,1 на 6 метров.

На самом предприятии корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что материалы закупаются для производства остановочных комплексов.

Исходя из этих данных можно предположить, что предприятие планирует изготовить до 500 остановочных комплексов. Всего в Ярославле, по данным сайта мэрии, 667 остановок общественного транспорта. То есть речь, вероятно, идет о замене большинства остановок в городе на новые.

В департаменте городского хозяйства корреспонденту ИА REGNUM не смогли оперативно пояснить планы «ПАТП-1», предложив обратиться в пресс-службу. Там обещали «подготовить ответ».

Интересны два нюанса. Во-первых, активная замена остановочных комплексов в Ярославле происходила в течение двух последних лет при предыдущем мэре города. Тогда власти заявляли, что замена остановок производится, в основном, на внебюджетные средства. В частности, навесы устанавливали рекламные фирмы, получая право размещения на них наружной рекламы. Похоже, в городе планируют менять новые остановки на новые, но «более лучшие».

Во-вторых, непонятно, почему остановки планирует делать автотранспортное предприятие. Остановки — часть городской инфраструктуры. Следовательно, должны принадлежать городу. Если «ПАТП-1» будет устанавливать их за свой счет, то, получается, оплатят их пассажиры — с 1 октября стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась с 23 до 28 рублей. При этом «ПАТП-1» работает по регулируемому тарифу, производство остановок включить в затрату на перевозки невозможно.

Если же городские власти планируют оплатить остановки за счет бюджета, то это можно сделать только через конкурсную процедуру. В этом случае сначала должен был состояться конкурс на установку остановок, а затем, в случае победы, «ПАТП-1» могло бы приступить к закупке материалов и изготовлению комплексов.

Как полагает корреспондент ИА REGNUM, речь идет не столько об удобстве пассажиров, сколько о централизации продажи наружной рекламы на остановочных комплексах. Так представленный в августе в мэрии Ярославля эскиз новой остановки предполагает рекламный блок. А о планах по замене остановок докладывал советник мэра города по вопросам торговли, рекламы и туризма Сергей Бакшин, ранее занимавшийся наружной рекламой в Подмосковье.

Кроме того, отдельной закупкой на 7,2 млн рублей «ПАТП-1» покупает закаленное стекло (в количестве 2000 штук) — видимо, для создания рекламных модулей на новых остановках.

Не исключено, что убытки от замены комплексов получит принадлежащее мэрии «ПАТП-1» (оно и так убыточно). А право прибыли от продажи рекламы приобретет частная компания, которая будет извлекать из этого прибыль. Похожая схема ранее была реализована в Переславле-Залесском.