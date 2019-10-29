Самара, 29 октября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам взятки в особо крупном размере в отношении первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги и двух его знакомых возбуждено в Самаре. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба приволжского Следственного управления на транспорте СК РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По версии следователей, подозреваемый и его сообщники в октябре текущего года организовали преступную схему для получения взятки в размере 1,2 млн рублей от представителя одной из транспортных компаний за беспрепятственную перевозку их товаров по подъездным железнодорожным путям.

Отмечается, что данную схему выявили сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В настоящий момент ведется следствие и решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.