Уфа, 29 октября, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В Башкирии до 2024 года планируют построить 16 бассейнов. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Бассейн

Строительство спортивных объектов в республике обсуждалось на еженедельном совещании в формате «Стройчас» в правительстве Башкирии.

По словам заместителя председателя Госстроя Башкирии Артёма Ковшова, в Дуванском районе Башкирии предлагается совместить бассейн с ледовым катком. В этом случае можно будет получить более крупный объект, который станет зональным спортивным центром северо-востока республики.

Отмечается, что в Межгорье и Кармаскалах два проекта бассейнов уже прошли процедуры согласования. В них будет по четыре дорожки.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, строительство этих сооружений необходимо запланировать на следующий год. Последующие же бассейны необходимо проектировать так, что получалось не менее шести дорожек.

По его словам, для экономии средств при строительстве бассейнов будут использоваться типовые проекты, которые предусматривают не только сам бассейн, но и спортивный зал или крытый каток.