Чебоксары, 29 октября, 2019, 08:00 — ИА Регнум. 11 ноября в Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля откроется Чебоксарский театральный форум, в котором примут участие представители десяти театров из шести регионов — Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Тульской области, Москвы и Чувашии. Также ожидается участие театра из Казахстана, сообщили ИА REGNUM в ТЮЗе.

Форум приурочен к Году театра в России и пройдёт с 11 по 20 ноября. В числе ключевых событий — всероссийский фестиваль национальных театров юного зрителя «Атăл юмахĕ» («Волжская сказка») и международная лаборатория детской национальной драматургии «От чистого истока в прекрасное далёко», которая будет работать под руководством заслуженного деятеля искусств Башкирии, театрального критика Дины Давлетшиной.

Кроме того, состоятся мастер-классы приглашённых экспертов из Москвы. О мастерстве актёра расскажет театральный режиссер, заслуженный артист России Игорь Яцко, азы сценической речи раскроет преподаватель сценической речи, режиссер и основатель «Активного театра» Марина Перелешина, секретами светового оформления поделится театральный художник по свету, заслуженный работник культуры России Иван Даничев.

Для зрителей спектакли представят десять театров. Акмолинский областной русский драматический театр из казахстанского Кокшетау приедет со спектаклем по мотивам казахских народных сказок «Канбак-шал» («Старик перекати-поле»). Тульский областной театр юного зрителя представит «Бежин луг» Ивана Тургенева, «Халиф-Аладдин» Ивана Чернышева и «Царевна Несмеяна» Владимира Илюхова. Московский драматический театр «Бенефис» покажет спектакль «Мой папа самый-самый» Владимира Орлова, Мордовский государственный национальный драматический театр — постановку «Курмай» Валентины Мишаниной, Марийский государственный театр юного зрителя — сказку «Кот, Коза и Баран» Валерия Абукаева. Башкирию представят четыре театра.