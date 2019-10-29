Стокгольм, 29 октября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Странам Евросоюза необходимо сплотиться и противостоять общему «историческому врагу» — России, сообщает газета Dagens Nyheter.

Óglaigh na hÉireann Армия Швеции

Газета отмечает, что санкции ЕС против России не принесли желаемого результата, а лишь наоборот — укрепили Россию. По мнению автора статьи, этому способствовала «победа Путина в Сирии».

«Хребет НАТО — США — только что «дезертировал» из Сирии, принеся своих курдских союзников в жертву Турции. И в этой драме главным победителем стала Россия — исторический враг», — говорится в статье.

При этом автор материала выразил уверенность, что Европа была возмущена выводом американских войск с сирийской территории. Также он отмечает, что вопрос сотрудничества с РФ продолжает сеять раздор внутри Евросоюза из-за желания ряда стран укреплять отношения с Москвой. В конце статьи автор призывает страны ЕС продолжать оказывать давление на Россию и скорее перевооружаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября испанская газета El Pais выразила опасения, что сотрудничество Турции и России по сирийскому вопросу может погубить НАТО. В частности, беспокойство вызвал как факт покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, так и договоренности российского лидера Владимира Путина и турецкого президента Раджепа Тайипа Эрдогана по мирному урегулированию на северо-востоке Сирии.