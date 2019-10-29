Курган, 29 октября, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Госдолг Курганской области составил на 1 октября 2019 года 16,58 млрд рублей. За год он практически не изменился. При бюджете 46,4 млрд рублей долг региона считается критическим, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные финансового управления Зауралья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долг

Просроченная задолженность отсутствует. Долговые обязательства муниципальных образований Курганской области по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 1,26 млрд рублей.

Отметим, что Курганская область вошла в число десяти регионов, социально-экономическое положение в которых вызывает у федерального центра наиболее серьезное опасение. Региону был назначен куратор — министр финансов РФ Антон Силуанов.

В августе 2019 года Антон Силуанов посетил Курганскую область с рабочим визитом, в ходе которого были определены основные параметры выхода региона из стагнации.

«Мы в правительстве РФ приняли решение о том, что подготовим специальный план социально-экономического развития региона. Основная задача — стимулирование экономической активности. Мы видим необходимость подтягивания региона по объемам валового регионального продукта, по увеличению темпов экономического роста, по увеличению заработных плат населения», — заявил Антон Силуанов.