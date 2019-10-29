Пушков: РФ и Украина для Трампа — части «далёкого и сложного русского мира»
Москва, 29 октября, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал оговорку президента США Дональда Трампа, назвавшего своего украинского коллегу Владимира Зеленского «новым российским президентом».
«Подтверждается, что для Трампа Зеленский и Украина — нечто смутное и тесно связанное с Россией», — написал сенатор 29 октября в своём микроблоге в Twitter.
По его мнению, своей оговоркой глава Белого дома лишь показал, что «Россия и Украина для него — части одного пространства, далекого и сложного русского мира».
«А Крым вообще российский — ведь «там все говорят по-русски», — добавил Пушков.
Напомним, накануне Дональд Трамп, комментируя процедуру его импичмента из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским, заявил, что его политические оппоненты попытались раздуть скандал на пустом месте.
«И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», — сказал Трамп, говоря о Зеленском.