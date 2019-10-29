Москва, 29 октября, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал оговорку президента США Дональда Трампа, назвавшего своего украинского коллегу Владимира Зеленского «новым российским президентом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подпись Трампа

«Подтверждается, что для Трампа Зеленский и Украина — нечто смутное и тесно связанное с Россией», — написал сенатор 29 октября в своём микроблоге в Twitter.

По его мнению, своей оговоркой глава Белого дома лишь показал, что «Россия и Украина для него — части одного пространства, далекого и сложного русского мира».

«А Крым вообще российский — ведь «там все говорят по-русски», — добавил Пушков.

Напомним, накануне Дональд Трамп, комментируя процедуру его импичмента из-за телефонного разговора с Владимиром Зеленским, заявил, что его политические оппоненты попытались раздуть скандал на пустом месте.

«И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», — сказал Трамп, говоря о Зеленском.