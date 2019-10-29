Курган, 29 октября, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В Кургане под стражу заключена 30-летняя гражданка, которая избила сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Инцидент произошёл 10 октября. Следователи считают, что женщина и её сожитель, будучи пьяными, пытались угнать чужую машину. Подъехавший на место участковый потребовал прекратить это. В ответ дама обложила его матом и побила.

По части 1 статьи 318 УК России ей грозит до пяти лет колонии. Обвинение женщине уже предъявлено. Идёт расследование.