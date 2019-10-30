Разгул стихии и её последствия — в трансляции ИА REGNUM .

В ряде регионов России с воскресенья, 27 октября, бушует сильный ветер. По данным МЧС РФ, штормовой фронт нарушил электроснабжение в сотнях населённых пунктов, без света остались тысячи людей. В некоторых регионах порывы ветра превышают 30 метров в секунду. Неблагоприятный метеопрогноз сохраняется.

К 20:00 мск 28 октября специалистами ГК «Россети» ликвидированы уже 90% последствий сильного шторма, обрушившегося за последние сутки на Нижегородскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Ярославскую, Кировскую области.

Ураган, прошедший по территории Новгородской области 27 октября, оставил без электроснабжения более 400 населённых пунктов во всех районах области. В зоне повреждения электросетей оказались свыше 15 тысяч жителей, более 60 социально значимых объектов, в том числе школы, детские сады, котельные. Власти поставили задачу в приоритетном порядке восстановить работу котельных, так как в регионе прогнозируется похолодание.

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В Новгородской области ураган обесточил более 60 социально значимых объектов, в том числе школы и детские сады.

Подробности в материале: В Челябинской области ураган лишил света почти 5500 человек

Ураган обрушился на регион вечером 28 октября. Отключенными оказались девять линий электропередачи. Без света остались некоторые жители в Миасском, Ашинском, Каслинском, Златоустовском, Кыштымском и других районов региона.

В Челябинской области ураганный ветер оставил без электричества 5498 человек. Об этом сообщает филиал «Россети Урал» — «Челябэнерго».

В Псковской области разрушительные последствия урагана планируется полностью ликвидировать к утру 29 октября. Резкое усиление ветра вечером 27 октября — до 30 м/с, повлекло за собой многочисленные обрывы линий электропередачи, обрушение большого количества деревьев. Особенно пострадал север области и город Псков. 28 октября в регионе оставались без энергоснабжения ещё 30 населённых пунктов.

Последствия урагана в Пскове устраняются максимально оперативно: поваленные штормовым ветром деревья, баннеры, рекламные вывески уже убраны, мелкий мусор обещают убрать в течение двух дней.

В Чувашии из-за шквалистого ветра возникли перебои с энергоснабжением. От стихии пострадали 12 районов и два городских округа.

В Свердловской области вечером 28 октября без света остались 25 тыс. человек.

В Пермском крае вечером 28 октября бушевало ненастье. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия вызвали аварии на объектах электросетевого хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «МРСК-Урала». Обесточенными оказались 50 населённых пунктов с населением более 5,3 тысячи человек

Об этом : В Перми бушевал разрушительный ураган

В Перми вечером 28 октября, как и на всей территории Пермского края, бушевало ненастье. По данным пресс-службы мэрии, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате поврежден ряд объектов.

Перми с вечера 28 октября закрыт доступ на набережную Камы. Ограничительную меру ввели из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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На территории Пермского края самые сильные порывы ветра отмечены в Перми и в аэропорту Большое Савино (21 м/с), также порывы 20 м/с зафиксированы в Верещагино, Оханске, Чайковском, соощает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

07:49 29.10.2019

В Свердловской области синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, снегопад и гололёд на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе МЧС объявило штормовое предупреждение.

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Подробности в материале: В Свердловской области — ветер, снег и гололёд

08:14 29.10.2019 После урагана обесточенной оказалась районная больница в посёлке Крестцы Новгородской области — её обеспечивали электроэнергий с помощью дизельного генератора. Сейчас медицинские учреждения Новгородской области работают в штатном режиме. По словам первого заместителя министра здравоохранения Резеды Ломовцевой, лекарств в больницах хватает, угроз для их деятельности нет.

08:17 29.10.2019 В Республике Алтай на сегодня, 29 октября объявлено штормовое предупреждение. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, ожидается усиление ветра в горах до 27−32 м/с. В связи с этим МЧС предупреждает о возможности обрывов линий электропередачи и аварий на трансформаторных подстанциях, падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий. Подробности в материале: На Алтае вновь штормит, ветер до 32 м/с

08:18 29.10.2019 В Пермском крае энергетики оперативно устранили последствия разрушительного урагана. В ночь на 29 октября свет вернулся во все населенные пункты, которые были обесточены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «МРСК-Урала». Подробности в материале: В Прикамье устранили все аварии на электросетях, возникшие из-за урагана

08:19 29.10.2019 Ураган

08:20 29.10.2019 В Великом Новгороде штормовой ветер, обрушившийся на город вечером 27 октября, повалил около ста деревьев, в том числе на территории городских кладбищ. Зафиксированы падения деревьев на проезжую часть городских улиц, на машины, на провода. Из-за поваленных деревьев было нарушение электроснабжения в ряде районов города — восстановить его удалось к вечеру 28 октября. Читайте подробнее: В Великом Новгороде ураган повалил сотню деревьев

08:22 29.10.2019 Ликвидация последствий урагана в Великом Новгороде. adm.nov.ru

08:26 29.10.2019 В Екатеринбурге штормовой ветер обрушил остановочный комплекс на перекрёстке улиц Гагарина и Первомайской. Об этом сообщает информационный портал Е1. Об этом: В Екатеринбурге сильным ветром сдуло трамвайную остановку

08:54 29.10.2019 Алтайские энергетики работают в режиме повышенной готовности и оперативно реагируют на все нештатные ситуации в электросетевом комплексе. Все возникающие локальные технологические нарушения на электроустановках устраняются максимально быстро. Вторые сутки в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Практически на всей территории наблюдается сильный, порывистый ветер, осадки в виде дождя. Читайте также: Берегите головы: штормовой ветер сносит незакреплённые конструкции на Алтае

09:00 29.10.2019 В Свердловской области полностью восстановлено электроснабжение, прерванное в результате непогоды. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Работы были закончены к 6:00 по местному времени. Линии электропередачи восстанавливали 24 бригады, в которых в целом работали 150 энергетиков. Также было привлечено 40 единиц техники. Читайте также: В Свердловской области восстановили прерванное ураганом электроснабжение

09:05 29.10.2019 Синоптики предупреждают о надвигающемся штормовом ветре жителей Красноярска.

09:24 29.10.2019 Сильный боковой ветер осложнил дорожную обстановку 29 октября в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. Как сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства», в этих регионах возможны ветер порывами до 25−27 м/с, а также дождь и мокрый снег. Подробности в материале: Новосибирских автомобилистов предупредили о сильном ветре

09:42 29.10.2019 В Свердловской области в большинстве пострадавших в результате стихии муниципалитетов полностью завершены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM. Подробности в материале: После урагана свет включили в 14 свердловских муниципалитетах

09:50 29.10.2019 Ураган [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

10:36 29.10.2019 Порывистый ветер до 25 м/с сохраняется в Новосибирске. По данным Западно-Сибирского УГМС, 29 октября в Новосибирске прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, порывы до 25 м/с. Порывистый ветер также сохранится 30 октября. Читайте также: В Новосибирске сохраняется порывистый ветер

10:38 29.10.2019 Работы по восстановлению электроснабжения районов Тверской области, нарушенного из-за непогоды в ночь на 28 октября, завершаются. Вопрос обсуждался 29 октября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя. По данным на 9:00 29 октября отключено несколько линий и подстанций, еще остаются потребители, которым необходимо восстановить электроснабжение. До конца светового дня 29 октября к электроснабжению планируется подключить всех потребителей. Об этом: В Тверской области завершаются работы по восстановлению электроснабжения

10:48 29.10.2019 Сильные порывы ветра уже доставили немало хлопот жителям Алтайского края. По данным канала «Инцидент Барнаул», где опубликованы видео с авторегистратороа, в Барнауле порывом ветра перевернуло автобусную остановку вместе с людьми. Об этом: В Барнауле порывом ветра перевернуло остановку с людьми

11:13 29.10.2019 Забайкальские синоптики опубликовали штормовое предупреждение на 30 октября. Завтра в регионе ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, а также метели и пыльные бури. Ночью температура воздуха составит от двух до 16 °C мороза. Подробности в материале: Мороз и сильный ветер Забайкалье объявлено штормовое предупреждение

11:25 29.10.2019 В Новгородской области к утру 29 октября без электроснабжения оставались 272 населённых пункта с населением более 6 тыс. человек. В зоне отключения — пять детских садов и одна котельная. За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 67 населённых пунктах с населением 5972 человека и подключить к электросетям 52 социально значимых объекта, в том числе 18 школ, 12 детских садов и восемь котельных. Подробности в материале: У 6 тыс. жителей Новгородской области вторые сутки нет света после урагана

11:31 29.10.2019 Без электричества

11:35 29.10.2019 В городе Ужуре (Красноярский край) следствие устанавливает обстоятельства травмирования двух человек. По предварительным данным ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, 29 октября в Ужуре порывом ветра сорвало крышу с торгового павильона на улице Кирова. Пострадали шедшие по улице мужчина и женщина. Их отвезли в больницу с травмами лёгкой и средней степени тяжести. Подробности в материале: Сорванная ветром крыша травмировала двух человек в Красноярском крае

11:42 29.10.2019 От мощного урагана, который прошел по ряду регионов России, пострадали десять человек. Кроме того, более 183 тысяч жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в экстренных службах. Подробности в материале: От урагана в России пострадали 10 человек — СМИ

11:48 29.10.2019 Главное управление МЧС России по Псковской области будет выяснять, почему некоторые сотовые операторы не рассылали sms-уведомления об усилении ветра в регионе 27 октября. Об этом заявил заместитель начальника управления Артур Бугаев «Псковскому агентству информации». По словам Бугаева, своевременное информирование обеспечили только «МегаФон» и «Теле2».

11:49 29.10.2019 Скорая помощь [mosgorzdrav.ru]

11:50 29.10.2019 В Тюмени сохраняются неблагоприятные погодные явления. О возможном разгуле стихии горожан накануне предупредили региональное МЧС и синоптики. Прогнозы метеорологов сбылись. В ночь на 29 октября на город обрушилась непогода. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Ветер срывал кровли зданий, переворачивал мусорные контейнеры, ломал деревья, заборы и рекламные конструкции. Читайте также: Ураганный ветер обрушился на Тюмень

11:53 29.10.2019 В селе Белый Яр ночью 29 октября из-за сильного ветра произошло разрушение дымовой трубы на муниципальной котельной №5. Как заверили в минстрое республики, на теплоснабжении домов ЧП не сказалось, котельная работает в штатном режиме. Сейчас власти ищут подрядные организации, готовые устранить неполадки. Читайте также: Сильный ветер сломал трубу котельной в Хакасии

12:11 29.10.2019 Штормовое предупреждение передано также на Байкале. Как сообщает сегодня, 29 октября, Главное управление МЧС России по Иркутской области со ссылкой на синоптиков, 30 октября по средней части озера Байкал ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 35−38 м/с. Читайте также: Ураганный ветер ожидают на Байкале

12:21 29.10.2019 В Чувашии из-за непогоды без света остались 28 октября свыше 11 тыс. домовладений, где проживают более 24 тыс. человек. По данным чувашских спасателей, в ночь с 28 на 29 октября во всех 93 населенных пунктах электроснабжение восстановлено. Кроме того, из-за ветра повреждена кровля Чебоксарской коррекционной общеобразовательной школы №3 и Янтиковской центральной районной больницы. Восстановительные работы продолжаются. Читайте также: Из-за непогоды в Чувашии без света остались 24 тыс. жителей

12:21 29.10.2019 В Москве на среду, 30 октября, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с прогнозируемым усилением ветра, сообщает «Россия 24».

12:22 29.10.2019 В Иркутской области сегодня, 29 октября, судя по прогнозу синоптиков, наступила зима. Ночная температура воздуха опустилась местами до — 8 °C. К тому же с 19:00 по местному времени в западных, северных, верхнеленских районах местами ожидается усиление западного ветра до 25−27 м/с, метели. Об этом: Приангарье накрыло метелью

12:35 29.10.2019 В Екатеринбурге минувшей ночью во время шторма сильный ветер поднял в воздух конструкцию детской площадки, после чего она обрушилась на припаркованные автомобили. Как сообщает информационный портал Е1, в результате инцидента, который произошёл возле дома 75 по улице Заводской, пострадали 10 автомобилей. Об этом: В Екатеринбурге ветер повредил 10 машин, подняв в воздух детскую площадку

12:45 29.10.2019 В Нижегородской области накануне без света из-за ураганного ветра остались более 47 тыс. потребителей, около 21 тыс. домов. К настоящему моменту энергоснабжение полностью восстановлено. Читайте также: После урагана в Нижегородской области восстановили энергоснабжение

12:48 29.10.2019 В Новосибирской области из-за сильного ветра действует экстренное предупреждение. Читайте подробнее: Экстренное предупреждение передано из-за ветра в Новосибирской области

12:58 29.10.2019 В Красноярске, где сегодня, 29 октября, начался сильный ветер, устраняют последствия непогоды. Горожане сообщают в службу 005 об инцидентах, связанных с ветром. К 15 часам по местному времени было зафиксировано 23 сообщения о повреждениях, уточнили в мэрии Красноярска. «Пострадавших и крупных аварий в Красноярске нет», — заверили в мэрии. Читайте также: Последствия сильного ветра устраняют в Красноярске