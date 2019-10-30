Мощный ураган в регионах России и его последствия — трансляция
К 20:00 мск 28 октября специалистами ГК «Россети» ликвидированы уже 90% последствий сильного шторма, обрушившегося за последние сутки на Нижегородскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Ярославскую, Кировскую области.
Ураган, прошедший по территории Новгородской области 27 октября, оставил без электроснабжения более 400 населённых пунктов во всех районах области. В зоне повреждения электросетей оказались свыше 15 тысяч жителей, более 60 социально значимых объектов, в том числе школы, детские сады, котельные. Власти поставили задачу в приоритетном порядке восстановить работу котельных, так как в регионе прогнозируется похолодание.
В Новгородской области ураган обесточил более 60 социально значимых объектов, в том числе школы и детские сады.
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В Челябинской области ураганный ветер оставил без электричества 5498 человек. Об этом сообщает филиал «Россети Урал» — «Челябэнерго».
Ураган обрушился на регион вечером 28 октября. Отключенными оказались девять линий электропередачи. Без света остались некоторые жители в Миасском, Ашинском, Каслинском, Златоустовском, Кыштымском и других районов региона.
Подробности в материале: В Челябинской области ураган лишил света почти 5500 человек
В Псковской области разрушительные последствия урагана планируется полностью ликвидировать к утру 29 октября. Резкое усиление ветра вечером 27 октября — до 30 м/с, повлекло за собой многочисленные обрывы линий электропередачи, обрушение большого количества деревьев. Особенно пострадал север области и город Псков. 28 октября в регионе оставались без энергоснабжения ещё 30 населённых пунктов.
Последствия урагана в Пскове устраняются максимально оперативно: поваленные штормовым ветром деревья, баннеры, рекламные вывески уже убраны, мелкий мусор обещают убрать в течение двух дней.
Подробности: После урагана: власти обещают вернуть в Псков обычный ритм жизни за два дня
В Чувашии из-за шквалистого ветра возникли перебои с энергоснабжением. От стихии пострадали 12 районов и два городских округа.
Подробнее: В 14 муниципалитетах Чувашии — перебои с энергоснабжением из-за непогоды
В Свердловской области вечером 28 октября без света остались 25 тыс. человек.
В Пермском крае вечером 28 октября бушевало ненастье. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия вызвали аварии на объектах электросетевого хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «МРСК-Урала». Обесточенными оказались 50 населённых пунктов с населением более 5,3 тысячи человек
Читайте также: В Прикамье из-за ненастья обесточенными оказались 50 населённых пунктов
В Перми вечером 28 октября, как и на всей территории Пермского края, бушевало ненастье. По данным пресс-службы мэрии, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате поврежден ряд объектов.
Об этом: В Перми бушевал разрушительный ураган
Перми с вечера 28 октября закрыт доступ на набережную Камы. Ограничительную меру ввели из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
Подробнее: В Перми из-за ненастья закрыли доступ на набережную Камы
На территории Пермского края самые сильные порывы ветра отмечены в Перми и в аэропорту Большое Савино (21 м/с), также порывы 20 м/с зафиксированы в Верещагино, Оханске, Чайковском, соощает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.
Читайте также: В Прикамье самый сильный ветер пришёлся на Пермь и аэропорт
В Свердловской области синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, снегопад и гололёд на дорогах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе МЧС объявило штормовое предупреждение.
Подробности в материале: В Свердловской области — ветер, снег и гололёд
После урагана обесточенной оказалась районная больница в посёлке Крестцы Новгородской области — её обеспечивали электроэнергий с помощью дизельного генератора. Сейчас медицинские учреждения Новгородской области работают в штатном режиме. По словам первого заместителя министра здравоохранения Резеды Ломовцевой, лекарств в больницах хватает, угроз для их деятельности нет.
В Республике Алтай на сегодня, 29 октября объявлено штормовое предупреждение. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, ожидается усиление ветра в горах до 27−32 м/с.
В связи с этим МЧС предупреждает о возможности обрывов линий электропередачи и аварий на трансформаторных подстанциях, падения деревьев и слабозакрепленных конструкций, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий.
Подробности в материале: На Алтае вновь штормит, ветер до 32 м/с
В Пермском крае энергетики оперативно устранили последствия разрушительного урагана. В ночь на 29 октября свет вернулся во все населенные пункты, которые были обесточены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «МРСК-Урала».
Подробности в материале: В Прикамье устранили все аварии на электросетях, возникшие из-за урагана
В Великом Новгороде штормовой ветер, обрушившийся на город вечером 27 октября, повалил около ста деревьев, в том числе на территории городских кладбищ. Зафиксированы падения деревьев на проезжую часть городских улиц, на машины, на провода. Из-за поваленных деревьев было нарушение электроснабжения в ряде районов города — восстановить его удалось к вечеру 28 октября.
Читайте подробнее: В Великом Новгороде ураган повалил сотню деревьев
В Екатеринбурге штормовой ветер обрушил остановочный комплекс на перекрёстке улиц Гагарина и Первомайской. Об этом сообщает информационный портал Е1.
Об этом: В Екатеринбурге сильным ветром сдуло трамвайную остановку
Алтайские энергетики работают в режиме повышенной готовности и оперативно реагируют на все нештатные ситуации в электросетевом комплексе.
Все возникающие локальные технологические нарушения на электроустановках устраняются максимально быстро. Вторые сутки в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Практически на всей территории наблюдается сильный, порывистый ветер, осадки в виде дождя.
Читайте также: Берегите головы: штормовой ветер сносит незакреплённые конструкции на Алтае
В Свердловской области полностью восстановлено электроснабжение, прерванное в результате непогоды. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Работы были закончены к 6:00 по местному времени. Линии электропередачи восстанавливали 24 бригады, в которых в целом работали 150 энергетиков. Также было привлечено 40 единиц техники.
Читайте также: В Свердловской области восстановили прерванное ураганом электроснабжение
Синоптики предупреждают о надвигающемся штормовом ветре жителей Красноярска.
Сильный боковой ветер осложнил дорожную обстановку 29 октября в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.
Как сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Федерального дорожного агентства», в этих регионах возможны ветер порывами до 25−27 м/с, а также дождь и мокрый снег.
Подробности в материале: Новосибирских автомобилистов предупредили о сильном ветре
В Свердловской области в большинстве пострадавших в результате стихии муниципалитетов полностью завершены ремонтные работы по восстановлению электроснабжения, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.
Подробности в материале: После урагана свет включили в 14 свердловских муниципалитетах
Порывистый ветер до 25 м/с сохраняется в Новосибирске. По данным Западно-Сибирского УГМС, 29 октября в Новосибирске прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с, порывы до 25 м/с. Порывистый ветер также сохранится 30 октября.
Читайте также: В Новосибирске сохраняется порывистый ветер
Работы по восстановлению электроснабжения районов Тверской области, нарушенного из-за непогоды в ночь на 28 октября, завершаются. Вопрос обсуждался 29 октября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.
По данным на 9:00 29 октября отключено несколько линий и подстанций, еще остаются потребители, которым необходимо восстановить электроснабжение. До конца светового дня 29 октября к электроснабжению планируется подключить всех потребителей.
Об этом: В Тверской области завершаются работы по восстановлению электроснабжения
Сильные порывы ветра уже доставили немало хлопот жителям Алтайского края. По данным канала «Инцидент Барнаул», где опубликованы видео с авторегистратороа, в Барнауле порывом ветра перевернуло автобусную остановку вместе с людьми.
Об этом: В Барнауле порывом ветра перевернуло остановку с людьми
Забайкальские синоптики опубликовали штормовое предупреждение на 30 октября. Завтра в регионе ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, а также метели и пыльные бури.
Ночью температура воздуха составит от двух до 16 °C мороза.
Подробности в материале: Мороз и сильный ветер Забайкалье объявлено штормовое предупреждение
В Новгородской области к утру 29 октября без электроснабжения оставались 272 населённых пункта с населением более 6 тыс. человек. В зоне отключения — пять детских садов и одна котельная.
За сутки энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 67 населённых пунктах с населением 5972 человека и подключить к электросетям 52 социально значимых объекта, в том числе 18 школ, 12 детских садов и восемь котельных.
Подробности в материале: У 6 тыс. жителей Новгородской области вторые сутки нет света после урагана
В городе Ужуре (Красноярский край) следствие устанавливает обстоятельства травмирования двух человек. По предварительным данным ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии, 29 октября в Ужуре порывом ветра сорвало крышу с торгового павильона на улице Кирова. Пострадали шедшие по улице мужчина и женщина. Их отвезли в больницу с травмами лёгкой и средней степени тяжести.
Подробности в материале: Сорванная ветром крыша травмировала двух человек в Красноярском крае
От мощного урагана, который прошел по ряду регионов России, пострадали десять человек. Кроме того, более 183 тысяч жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в экстренных службах.
Подробности в материале: От урагана в России пострадали 10 человек — СМИ
Главное управление МЧС России по Псковской области будет выяснять, почему некоторые сотовые операторы не рассылали sms-уведомления об усилении ветра в регионе 27 октября. Об этом заявил заместитель начальника управления Артур Бугаев «Псковскому агентству информации». По словам Бугаева, своевременное информирование обеспечили только «МегаФон» и «Теле2».
В Тюмени сохраняются неблагоприятные погодные явления. О возможном разгуле стихии горожан накануне предупредили региональное МЧС и синоптики.
Прогнозы метеорологов сбылись. В ночь на 29 октября на город обрушилась непогода. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Ветер срывал кровли зданий, переворачивал мусорные контейнеры, ломал деревья, заборы и рекламные конструкции.
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В селе Белый Яр ночью 29 октября из-за сильного ветра произошло разрушение дымовой трубы на муниципальной котельной №5. Как заверили в минстрое республики, на теплоснабжении домов ЧП не сказалось, котельная работает в штатном режиме. Сейчас власти ищут подрядные организации, готовые устранить неполадки.
Читайте также: Сильный ветер сломал трубу котельной в Хакасии
Штормовое предупреждение передано также на Байкале. Как сообщает сегодня, 29 октября, Главное управление МЧС России по Иркутской области со ссылкой на синоптиков, 30 октября по средней части озера Байкал ожидаются порывы западного, северо-западного ветра до 35−38 м/с.
Читайте также: Ураганный ветер ожидают на Байкале
В Чувашии из-за непогоды без света остались 28 октября свыше 11 тыс. домовладений, где проживают более 24 тыс. человек. По данным чувашских спасателей, в ночь с 28 на 29 октября во всех 93 населенных пунктах электроснабжение восстановлено.
Кроме того, из-за ветра повреждена кровля Чебоксарской коррекционной общеобразовательной школы №3 и Янтиковской центральной районной больницы. Восстановительные работы продолжаются.
Читайте также: Из-за непогоды в Чувашии без света остались 24 тыс. жителей
В Москве на среду, 30 октября, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с прогнозируемым усилением ветра, сообщает «Россия 24».
В Иркутской области сегодня, 29 октября, судя по прогнозу синоптиков, наступила зима. Ночная температура воздуха опустилась местами до — 8 °C. К тому же с 19:00 по местному времени в западных, северных, верхнеленских районах местами ожидается усиление западного ветра до 25−27 м/с, метели.
Об этом: Приангарье накрыло метелью
В Екатеринбурге минувшей ночью во время шторма сильный ветер поднял в воздух конструкцию детской площадки, после чего она обрушилась на припаркованные автомобили. Как сообщает информационный портал Е1, в результате инцидента, который произошёл возле дома 75 по улице Заводской, пострадали 10 автомобилей.
Об этом: В Екатеринбурге ветер повредил 10 машин, подняв в воздух детскую площадку
В Нижегородской области накануне без света из-за ураганного ветра остались более 47 тыс. потребителей, около 21 тыс. домов. К настоящему моменту энергоснабжение полностью восстановлено.
Читайте также: После урагана в Нижегородской области восстановили энергоснабжение
В Новосибирской области из-за сильного ветра действует экстренное предупреждение.
Читайте подробнее: Экстренное предупреждение передано из-за ветра в Новосибирской области
В Красноярске, где сегодня, 29 октября, начался сильный ветер, устраняют последствия непогоды. Горожане сообщают в службу 005 об инцидентах, связанных с ветром. К 15 часам по местному времени было зафиксировано 23 сообщения о повреждениях, уточнили в мэрии Красноярска.
«Пострадавших и крупных аварий в Красноярске нет», — заверили в мэрии.
Читайте также: Последствия сильного ветра устраняют в Красноярске
В Татарии ураганом были сорваны кровли нескольких зданий в Казани, здания пенсионного фонда в Агрызе. Были повреждены 13 легковых автомобилей, полуприцеп цементовоза, семь широкоформатных рекламных щитов, рухнуло 29 деревьев.
Читайте также: В Татарии ураган снес кровли, вырвал деревья, повредил машины
Неблагоприятные погодные условия ожидаются на территории Воронежской области 30 октября, в период с 09:00 до 18:00, сообщила пресс-служба ГУ МЧС.
Подробности в материале: Сильный ветер прогнозируют в Воронежской области
В Хакасии из-за сильного ветра все оперативные службы несут дежурство в режиме повышенной готовности. В настоящее время порывы ветра достигают 30 м/с.
Об этом: Ветер до 30 м/с: Хакасия — в режиме повышенной готовности
В центральных и южных районах Красноярского края, по прогнозам гидрометцентра, 30 октября сохранится сильный северо-западный ветер. По информации краевого главка МЧС, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, местами — 25 м/с.
Подробности в материале: Штормовой ветер сохранится в Красноярском крае
Из-за сильного ветра в Томской области пришлось закрыть паромную переправу через реку Обь у города Колпашево.
Об этом: В Томской области из-за ветра закрыли паромную переправу через Обь
По прогнозам синоптиков, ночью с 29 на 30 октября в Кемеровской области сохранится сильный ветер. Местами порывы будут достигать 21 м/с.
Об этом: В Кузбассе сохраняется сильный ветер
Вот уже третий день подряд жителей Алтайского края предупреждают о штормовой погоде. Завтрашний день, 30 октября, не исключение.
Подробности в материале: Штормовой ветер не хочет покидать Алтай
В Ярославской области до сих пор не восстановлено электроснабжение ряда населенных пунктов, пострадавших от ураганного ветра в ночь на 28 октября.
Подробности в материале Ярославские депутаты недовольны скоростью восстановления электроснабжения
Сильный ветер с порывами до 25−30 метров в секунду принёс разрушения Хакасии. 29 октября в части населённых пунктов республики отключилась электроэнергия. В восстановительных работах задействовано 27 бригад (81 специалист), 52 единицы техники.
Ветер сорвал крыши со зданий начальной школы и администрации сельсовета в селе Беренжак Ширинского района. В селе Боград снесло кровлю школьного гаража, в Абазе без крыши осталось здание «Ростелекома».
В Тверской области завершается восстановление электроснабжения основной сети, по данным на середину дня 29 октября, большая часть поврежденных линий основной сети введена в работу.
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Аварийный ремонт кровли и фасада здания стационара Ивановской областной детской клинической больницы, разрушенных ураганом 28 октября, будет проведен за счёт средств резервного фонда правительства области.
Первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин рассказал на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, что в настоящее время ведется экспертная оценка объёмов причиненного ущерба.
Подробности в материале: Ивановскую больницу отремонтируют после урагана за счёт резервного фонда
Снег, метель и сильный ветер, порывы которого достигали 17−23 метров в секунду, привели к отключению электричества в 35 населенных пунктов шести районов Иркутской области (Нижнеилимском, Нижнеудинском, Братском, Зиминском, Тайшетском и Чунском). В аварийно-восстановительных работах задействовано 18 бригад.
Подробности в материале: Ураганный ветер оставил без света более 30 населённых пунктов Приангарья
В Новосибирске зарегистрировано 24 происшествия из-за штормового ветра 29 октября. Об этом сообщили 30 октября в мэрии города, ссылаясь на данные единой дежурно-диспетчерской службы.
Произошло пять обрывов воздушных линий электропередач, один обрыв линии освещения, восемь случаев падения веток или деревьев. Упали шесть конструкций, четыре незакрепленных элемента. Пострадал один человек.
Об этом: В Новосибирске устраняют последствия штормового ветра, есть пострадавший
В Приангарье сегодня, 30 октября, ожидается усиление ветра до 20−27 метров в секунду, а также метели.
Об этом: В Приангарье вновь штормит
В 00:05 (ирк) на улице Островского в городе Тулуне (Иркутская область) порывом ветра сорвало кровлю на 2-подъездном пятиэтажном жилом доме. Площадь крыши составляла 600 квадратных метров. Упав, она повредила восемь легковых автомобилей.
В Иркутской области под отключение из-за ураганного ветра попало 8026 жилых домов, в которых проживает 22 105 человек, в том числе 7346 детей, 117 социально-значимых объектов.
Читайте подробнее: Ураган обесточил уже 47 населённых пунктов Приангарья
В Хакасии ликвидируют последствия штормового ветра. По данным управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, 29 октября штормовой ветер с порывами (в отдельных районах — свыше 30 м/с) нанёс ущерб десяткам населённых пунктов. Пострадавших нет.
Подробности в материале: Штормовой ветер нанёс ущерб десяткам населённых пунктов Хакасии
Стало известно о новых разрушениях, нанесённых Иркутской области ураганным ветром. В населённом пункте Юрты Тайшетского района на улице Ленина при порывах ветра произошёл срыв кровли со здания профессионального училища №58 (площадь крыши — 340 квадратных метров). Также крышу на площади 236 квадратных метров сорвало с пятиэтажного жилого дома в поселке Алзамай Нижнеудинского района.
Об этом: Ещё две крыши сорваны ураганным ветром в Приангарье
Крупных аварий в Красноярске из-за сильного ветра не зарегистрировано, утверждают в мэрии.
За ночь в диспетчерскую службу 005 поступило более 2,5 тыс. звонков, большинство — об отключении электричества. Ветер оборвал воздушные линии, обеспечивающие несколько микрорайонов частного сектора.
В нескольких районах сорвало конструкции с кровель жилых и нежилых зданий, остановочных павильонов. Пострадали мужчина и женщина. Они получили травмы.
В Красноярске до сих пор убирают поваленные деревья. В пяти случаях деревья повредили автомобили. Также известно о трёх случаях повреждения автомобилей упавшими столбами и опорами рекламных конструкций.
Зафиксировано порядка 30 повреждений остановочных пунктов, рекламных конструкций и временных строительных заборов. Было получено 28 жалоб на повреждение светофоров и дорожных знаков.
Читайте также: В Красноярске ветер валил деревья и срывал крыши, есть пострадавшие
В Красноярском крае несоблюдение правил пожарной безопасности во время сильного ветра стало причиной многочисленных пожаров.
Подробности в материале: Сильный ветер спровоцировал пожары в Красноярском крае
В Новгородской области, по данным на утро 30 октября, без электроснабжения остаются 25 населённых пунктов Солецкого района, в которых проживают 350 человек.
Всего за трое суток после урагана, обрушившегося на регион вечером 27 октября, в Новгородской области восстановлено электроснабжение в 417 населённых пунктах, подключены 74 социально значимых объекта, в том числе котельные, школы, детские сады.
Подробности в материале: В Новгородской области без света остаются 25 деревень Солецкого района
Алтайские энергетики справились с последствиями ураганного ветра, бушевавшего в регионе 29 октября, сообщает пресс-служба Алтайского филиала Россетей. По данным энергетиков, им пришлось ликвидировать более 50 технологических нарушений в электросетевом комплексе.
Читайте также: Ураганный ветер нарушил энергоснабжение более 20 районов Алтайского края
Полностью восстановлено электроснабжение населённых пунктов Томской области, нарушенное 29 октября из-за сильного ветра. Об этом сообщили 30 октября в областной администрации.
Всего в регионе полностью или частично было обесточено 97 населённых пунктов, в том числе 17 из них к вечеру 29 октября оставались без света.
Подробности в материале: В Томской области восстановили нарушенное ветром электроснабжение
В челябинском Кыштыме ураганный ветер повалил дерево, которое рухнуло на коляску с грудным ребёнком. Об этом пишет сайт издания «Кыштымский рабочий».
Инцидент произошёл на улице Садовой возле парка усадьбы Демидовых. Супруги услышали треск дерева и пытались спастись, но оно упало на них и на коляску.
Читайте также: Под Челябинском дерево рухнуло на коляску с ребёнком
Жители Иркутской области весьма эмоционально реагируют на сообщение о штормовом ветре в регионе и его последствиях.
«Ужас! Планета с ума сошла! Не затопила, так сдует, не сдует, так ещё что придумает… ужас, ужас!!! У нас вчера из-за порыва ветра, от искор, загорелся дом и скотные постройки… Бабушку, живущую в доме, с ожогами приличными увезли в больницу», — написала в Instagram ГУ МЧС РФ по Иркутской области одна из подписчиц.
Ликвидацию последствий урагана в Новгородской области обсудят сегодня, 30 октября, на заседании регионального оперативного штаба. С последствиями стихии, главное из которых — нарушения в электроснабжении, — справляются третьи сутки. Планируется, что заседание штаба проведёт министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области Ирина Николаева.
Здание гимназии «Исток» в Великом Новгороде — самого крупного образовательного учреждения в Северном микрорайоне города — серьёзно пострадало от шквалистого ветра и ливня: подрядчик не успел завершить ремонт кровли здания, и гимназию залило водой.
«На месте мы увидели неприглядную картину, когда сплошные проточные воды с кровли залили целое крыло гимназии с третьего по первый этаж. Это настоящая трагедия, и произошла она по причине разгильдяйства и безалаберности подрядчика, который вскрыл кровлю и оставил на выходные дни, когда прошел ураган и сильный ливень», — прокомментировал вице-спикер думы Великого Новгорода Алексей Афанасьев.
Об этом: Новгородская гимназия стала жертвой урагана и разгильдяйства
Новгородскую гимназию «Исток», которая пострадала от штормового ветра 27 октября, закроют на период ремонтных работ. Всех гимназистов на это время переведут в ближайшие учебные заведения — гимназию «Эврика» и школу №22. Там дети будут заниматься во вторую смену у своих же преподавателей до окончания ремонта в родной гимназии.
Об этом: Учеников пострадавшей от урагана новгородской гимназии приютят другие школы
В Псковской области после урагана, пронесшегося над регионом 27 октября, остаются без электричества более 50 населённых пунктов.
«В воскресенье ветер был очень сильный. Настолько, что Плюсса была обесточена полностью. Скорость достигала 30 метров в секунду», — заявил вице-губернатор региона Василий Осипов.
Подробности в материале: Более 50 псковских сёл и деревень всё ещё остаются без света после шторма