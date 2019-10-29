Курган, 29 октября, 2019, 06:51 — ИА Регнум. Авиакомпания UTair заплатит штраф после задержки рейса Курган — Москва. Пассажиры не были обеспечены водой, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Gleb Osokin — Russian AviaPhoto Team Самолёт авиакомпании UTair

При этом задержка рейса составила несколько часов. После инцидента гендиректору авиакомпании внесли представление. А в соответствии с постановлением прокурора Роспотребнадзор привлёк компанию к административной ответственности за оказание гражданам услуг, которые не соответствуют необходимым требованиям.

Сумма штрафа не названа. Но в соответствии с частью 1 статьи 14.4 КоАП России юридические лица могут быть оштрафованы на 20−30 тыс. рублей.