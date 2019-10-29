Наньчан, Китай, 29 октября, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Китайская авиакомпания China Southern Airlines запустила прямой авиамаршрут, соединяющий столицу центральной провинции Хунань города Чанша и Макао, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

calvinstkm Аэропорт Макао

Маршрут будет обеспечиваться самолётами Airbus A320 на ежедневной основе. Вылет из Чанша в Макао будет осуществляться в 20:15 по местному времени, а пребывать на место в 21:55. Обратный вылет будет происходить в 23:00, а прилет в 0:24 следующего дня.

Отметим, что экспорт Хунани в Макао достиг $47,14 млн в 2018 году, что на 20,8% больше, чем годом ранее. Будучи важным источником инвестиций и торговым партнером Хунани, Макао вложил $68,57 млн в экономику провинцию за тот же год, что на 99,74% больше в годовом исчислении.