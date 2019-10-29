Сантьяго, 29 октября, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Правительство Чили не собирается вводить режим чрезвычайного положения из-за возобновившихся в стране протестов, заявила пресс-секретарь чилийского правительства Карла Рубилар на пресс-конференции. Ее выступление транслировалось в соцсети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

«Мы не собираемся возвращаться к чрезвычайному положению, с помощью карабинеров и прокуратуры мы будем наводить порядок в городе и искать погромщиков», — заявила она.

Рубилар также призвала все стороны прекратить насилие и обвинила протестующих в актах вандализма в чилийской столице Сантьяго.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября режим чрезвычайного положения, вызванный массовыми протестами и уличными беспорядками в Чили, был снят указом президента страны Себастьяна Пиньеры. Тем не менее в тот же день несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в центр Сантьяго.