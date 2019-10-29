Токио, 29 октября, 2019, 05:31 — ИА Регнум. 98 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Хагибис» и последовавшими за ним ливнями в Японии, передает телеканал NHK.

Тайфун

По данным телеканала, от непогоды с начала октября, по обобщенным данным администраций японских префектур, погибли 98 человек. Также еще десять числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября пресс-служба японского правительства заявила, что после тайфуна «Хагибис» почти 4,5 тысячи человек не могут вернуться в свои дома. Эти люди до сих пор размещаются в эвакуационных центрах, созданных во время стихийных бедствий.