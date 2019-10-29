Красноярск, 29 октября, 2019, 04:34 — ИА Регнум. О неблагоприятных погодных условиях в центральных и южных районах Красноярского края 29 октября из-за сильного ветра, дождя и мокрого снега предупреждает ГУ МЧС региона.

Снегопад

По прогнозам Гидрометцентра, 29 октября в этих районах порывы западного ветра будут достигать 15−20 м/с, местами до 25−28 м/с. Ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере центрального района на дорогах ожидается гололедица.

Также сильные осадки выпадут на юге Туруханского района и Эвенкийского муниципального района.

В Красноярске в 8:00 29 октября температура воздуха достигла +6 °C, днем ожидается потепление до +10 °C.

В ночь на 30 октября температура упадет до — 5 °C, днем 30 октября не поднимется выше +1 °C.