Лондон, 29 октября, 2019, 04:22 — ИА Регнум. Мужчина застрял на высокой дымовой трубе в британском Карлайле, сообщает пресс-служба полиции графства Камбрия.

Vladimir Andrianow Дымовая труба

Пострадавший застрял на вершине дымовой трубы на высоте 88,3 метра. Отмечалось, что мужчина повис на вершине трубы вверх ногами. Полиция, пожарные и другие службы долгое время пытались спасти пострадавшего.

Позднее спасателям удалось спустить мужчину вниз, однако он скончался. Причины смерти не сообщаются. Полиция отмечает, что по факту произошедшего будет проведено расследование, в ходе которого установят, как пострадавший оказался наверху.