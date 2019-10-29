Москва, 29 октября, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Крупнейшие розничные сети столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем из-за штрафов, сроки оплаты которых еще не истекли. Об этом 29 октября сообщает «Коммерсантъ».

Spacekid Алкоголь

По информации издания, наличие проблемы, обострившейся во второй половине 2019 года, подтверждают сети X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Минпромторг.

Её связывают с вступившими в силу в январе 2019 года поправками к закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции». По этим поправкам наличие в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей информации о неоплаченном штрафе в сфере оборота спиртного может послужить основанием для лишения ретейлера права на торговлю алкоголем.

Представители торговых сетей утверждают, что санкции следуют даже тогда, когда срок оплаты штрафа еще не истек. А последующее, после оплаты штрафа, восстановление лицензии занимает до шести месяцев. Совокупность этих обстоятельств приводит к несправедливым, по мнению торговых сетей, потерям выручки, достигающим 15% от общего объема.

По информации Минпромторга, в настоящее время законопроект, согласно которому основанием для лишения права на продажу алкоголя будет являться не сам факт назначения штрафа, а только просроченная задолженность, разрабатывается. Но сроки, когда он может быть принят, не называются.