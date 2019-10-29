Москва, 29 октября, 2019, 03:50 — ИА Регнум. В России хакеров могут привлечь к мерам по усилению контроля за устойчивостью кредитных организаций к кибератакам. Об этом 29 октября сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Банку России.

David Whelan Хакер

По информации издания, IT-аудиторов могут обязать в тестовом режиме взламывать системы защиты российских банков с привлечением так называемых белых хакеров.

Замгалвы департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв сообщил, что регулятор совместно с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю в настоящее время разрабатывает стандарты, по которым будет оцениваться качество работы независимых компаний, проверяющих надёжность инфраструктуры банков.

Уточнять какие-либо подробности представитель ЦБ отказался, однако источники сообщают, что одним из основных стандартов для IT-аудиторов будет «полноценная имитация кибератаки» с участием специалистов, обладающих такими же навыками, как и потенциальные взломщики.

Предполагается, что в ходе таких тестов специалистами будут воспроизводиться действия реальных злоумышленников — от внедрения в сеть компании до получения полного контроля над её инфраструктурой или отдельными приложениями.

Глава департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов в беседе с изданием согласился, что единственным способом качественной оценки защищённости IT-системы банка может быть только полная имитация хакерской атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России весной 2019 года обязал российские кредитные организации ежегодно проводить оценку защищенности своих платёжных систем от кибератак с привлечением сторонних независимых компаний, вместе с тем нормативная база для таких проверок пока не сформирована.

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