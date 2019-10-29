Якутск, 29 октября, 2019, 03:50 — ИА Регнум. В 2020 году появится сайт, где будет на нескольких языках публиковаться информация о деятельности России в Арктике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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«Ключевым приоритетом считаем объективное освещение в мировом сообществе деятельности России в Арктике. Для этого будем по-новому выстраивать коммуникацию. Уже в следующем году заработает ресурс arctic-russia.com, рассказывающий на нескольких языка мира всё самое новое и интересное об арктической зоне России, о её деятельности в глобальной Арктике», — сказал на парламентских слушаниях «О ходе подготовки проекта стратегии развития арктической зоны Российской Федерации до 2035 года» замглавы Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти принимают меры по повышению уровня жизни в Арктике. Так, в разделе проекта стратегии учтена необходимость предоставления молодым семьям в Арктике ипотеки по сниженной ставке с целью приобретения жилого помещения на первичном рынке.