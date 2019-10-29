Магадан, 29 октября, 2019, 03:41 — ИА Регнум. В Магадане в ходе рабочей встречи с вице-премьером Юрием Трутневым губернатор области Сергей Носов рассказал о социально-экономическом развитии Колымы, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт регионального правительства.

James St. John Золото

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Так, по мнению Носова, в Магаданской области отмечается рост промышленного индекса и объёма производства. Отмечено увеличение оплаты труда: средняя зарплата в области к концу 2019 года будет больше 80 тыс. рублей.

По словам колымского главы, в этом году регион идёт на рекорд по добыче золота за последние 20 лет. Прогнозируется рост более чем на 10%. Увеличение идёт, в том числе за счёт работы золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Наталка», отработкой которого занимается компания «Полюс Магадан». Ряд соглашений по сотрудничеству в золотодобыче были подписаны на Восточном экономическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Колымы Сергей Носов на федеральные средства рассчитывает увеличить зарплату бюджетникам. На эти цели выделено 560 млн рублей.