Сантьяго, 29 октября, 2019, 03:25 — ИА Регнум. Несколько зданий загорелось в центре чилийской столицы Сантьяго, где проходят многотысячные протесты, передает телеканал 24 Horas.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Сообщается, что пожар начался около 17:00 по местному времени (23:00 по московскому), огнем были охвачены несколько зданий в центре города. На месте работают сотрудники пожарных служб, информации о пострадавших или погибших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября на улицы столицы Чили Сантьяго вновь вышли протестующие демонстранты. Отмечалось, что митинг носит мирный характер, столкновений с полицейскими не было.