Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Сессия Законодательного собрания Камчатского края 29 октября одобрила кандидатуру Романа Васильевского на пост председателя правительства Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба собрания.

Kamgov.ru Роман Василевский

Василевский вступит в должность главы правительства после того, как приказ о его назначении подпишет губернатор Владимир Илюхин.

Ранее Роман Василевский руководил Елизовским районом Камчатки.

Поправки о разделении должностей губернатора и председателя правительства Камчатского края были приняты парламентом региона 2 сентября по инициативе главы региона.

Читайте также: Ставленник губернатора обещает не менять состав правительства Камчатки