Первым главой правительства Камчатки стал Роман Василевский
Петропавловск-Камчатский, 29 октября, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Сессия Законодательного собрания Камчатского края 29 октября одобрила кандидатуру Романа Васильевского на пост председателя правительства Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба собрания.
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Роман Василевский
Василевский вступит в должность главы правительства после того, как приказ о его назначении подпишет губернатор Владимир Илюхин.
Ранее Роман Василевский руководил Елизовским районом Камчатки.
Поправки о разделении должностей губернатора и председателя правительства Камчатского края были приняты парламентом региона 2 сентября по инициативе главы региона.
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