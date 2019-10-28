Ярославль, 29 октября, 2019, 02:55 — ИА Регнум. Движение пассажирских поездов на Северной железной дороге в основном вошло в график, сообщает пресс-служба дороги.

Железная дорога

В ночь с 27 на 28 октября на нескольких участках Северной железной дороги в Ярославской и Вологодской областях шквалистым ветром и снегопадом были повреждены контактные линии и линии связи, что вызвало остановки и задержки железнодорожного сообщения.

К настоящему времени задержанный ранее поезд Санкт-Петербург — Иваново уже прибыл на конечный пункт. Его опоздание от расписания составило 7 часов 9 минут. Поезд Санкт-Петербург — Уфа движется с отставанием от графика, но уже на других участках железной дороги. Поезда Москва — Воркута и Москва — Владивосток следуют без опозданий. Также сообщается о восстановлении расписания движения пригородных поездов.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Ярославской и Вологодской областях из-за последствий сильного ветра и снегопада были задержаны 11 пассажирских и 19 пригородных поездов.