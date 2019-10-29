Каракас, 29 октября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Компания Adobe официально заявила, что она продолжит оказывать свои услуги в Венесуэле, так как получила на это разрешение у министерства финансов США. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

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«Рады поделиться, что <…> мы получили от правительства США лицензию на предоставление всех наших цифровых продуктов и услуг в Венесуэле», — приводит агентство выдержку из заявления.

В начале октября компания сообщила, что отключит всех венесуэльских пользователей от своих услуг, поскольку это предписывает Указ президента США №13 884 от 5 августа 2019 года, запрещающий американским компаниям осуществлять сделки с физическими и юридическими лицами Боливарианской Республики.