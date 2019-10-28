Приштина, Сербия, 29 октября, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Власти односторонне отделившегося от Сербии края Косово намерены провести новую перепись населения в 2021 году, сообщило 28 октября издание Kosova Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

В рамках переписи, которая станет первой с 2011 года, планируется провести учёт населения, домашних хозяйств и учреждений.

Подготовка к переписи велась последние два года, к настоящему времени проработаны концепция и порядок её проведения, которые теперь должны быть одобрены правительством и парламентом, сообщил директор Косовского агентства статистики Иса Красничи.

Предполагается, что перепись будет проведена в течение 30 дней, однако точные её сроки пока не определены.

Напомним, согласно последней переписи, численность населения Косово на 2011 год составляла 1 739 825 человек 92,93% албанцы и 1,47% — сербы. Доля сербского населения в Косово стремительно сокращалась на протяжении десятилетий, в особенности во время и после последних конфликтов, агрессии НАТО и одностороннего провозглашения независимости края.

Для сравнения, согласно переписи 1939 года, в Косово проживали 276 тысяч сербов и 167 тысяч албанцев. На 1946 год в крае было албанцев жило 287 тысяч албанцев и 127 тысяч сербов. По данным на 2011 год, в Косово находилось 1 616 869 албанцев и всего 25 532 серба.