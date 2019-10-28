Вашингтон, 28 октября, 2019, 23:44 — ИА Регнум. Операция США по ликвидации главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади стала возможной благодаря агенту сирийских курдов, внедрённому в ближайшее окружение лидера террористов, заявил 28 октября руководитель «Сирийских демократических сил» Мазлуб Абди в интервью телеканалу FOX News.

thierry ehrmann Абу Бакр аль-Багдади

По его словам, именно агент курдов дал информацию о местонахождении главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади, тоннеле под зданием и деталях его охраны.

Мазлуб Абди заявил, что этот агент был благополучно эвакуирован спецназом США с места проведения операции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений о ликвидации главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади американским спецназом.

До сих пор Вашингтон не представил никаких доказательств проведения такой операции или её результатов.