Муктада ас-Садр призвал продолжить борьбу с правительством Ирака
Багдад, 28 октября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Лидер «Армии Махди» Муктада ас-Садр призвал сторонников продолжить борьбу с правительством Ирака, 28 октября передает агентство Reuters.
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Муктада ас-Садр
«Революционеры! Не верьте голосованиям парламента, пока не будут приняты строгие правовые меры», — заявил ас-Садр.
Ас-Садр ранее приостановил участие своей коалиции в парламенте Ирака. «Армия Махди» и ее сторонники активно участвуют в уличных протестах в Ираке.
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