Багдад, 28 октября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Лидер «Армии Махди» Муктада ас-Садр призвал сторонников продолжить борьбу с правительством Ирака, 28 октября передает агентство Reuters.

مالهوترا Муктада ас-Садр

«Революционеры! Не верьте голосованиям парламента, пока не будут приняты строгие правовые меры» , — заявил ас-Садр.

Ас-Садр ранее приостановил участие своей коалиции в парламенте Ирака. «Армия Махди» и ее сторонники активно участвуют в уличных протестах в Ираке.

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