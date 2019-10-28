Багдад, 28 октября, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибло во время разгона очередных антиправительственных акций в Ираке, 28 октября передает агентство Reuters.

Jayel Aheram Ирак

По информации медиков, в Багдаде погибли трое участников студенческого протеста, ещё один человек погиб во время беспорядков в Кербеле. Ранения за день получили 277 человек.

С начала октября в ходе протестов и беспорядков в Ираке погибли более 200 человек, ранения получили тысячи манифестантов.

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